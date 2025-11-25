Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен в Красноармейске (украинское название — Покровск) малыми группами и по одному.

Об этом рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин, передает aif.ru.

«Противник активно сдается в плен и малыми группами, и по одному. Боевики пытаются сохранить себе жизнь», — рассказал Гагин.

По его словам, некоторые из украинских военнослужащих планируют биться до последнего, поскольку понимают, что их ждет суровое наказание за совершенные военные преступления.

Ранее замкомандира третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин признал, что ситуация для ВСУ в зоне проведения спецоперации значительно ухудшается: российская армия ведет стремительное наступление.