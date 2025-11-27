Yle: Финляндия присоединилась к Британии и Норвегии в поддержке ВМС Украины
Финское руководство вступило коалицию, возглавляемую Британией и Норвегией, целью которой является развитие украинских ВМС. Об этом пишет Yle.
Соответствующее решение приняло Министерство обороны Финляндии.
Президент Финляндии приветствовал прогресс в переговорах США и Украины
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что десятилетия нейтралитета Финляндии не смогли искоренить нацистские ростки государства.