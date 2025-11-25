Накануне выборов в ПМР Молдавию опять «атаковали» неизвестные дроны

Министерство обороны Молдавии заявило, что в ночь на 25 ноября воздушное пространство страны нарушили 6 неизвестных беспилотников. Часть из них пролетела в сторону Румынии, а один якобы упал на крышу дома сторожа в селе Кухурештий де Жос Флорештского района. Причем упал так аккуратно, что не только не взорвался, но даже не повредил шифер крыши. Власти оперативно распространили фото дрона: на хвосте хорошо виден серийный номер аппарата и огромная буква Z , нарисованная красной краской.

© Московский Комсомолец

Этой ночью молдавским военным явно не спалось: они с тревогой отслеживали данные радаров, которые фиксировали пролеты над территорией страны неизвестных БПЛА. Как сообщили в оборонном ведомстве, радиолокационные станции обнаружили несколько летательных аппаратов на высоте около 1500 метров. Первый дрон пролетел в направлении Виноградовка — Вулканешты, а затем двинулся к румынской границе. Позднее радары засекли еще пять дронов, один из которых упал на крышу дома. Территорию оцепили, на место падения беспилотника прибыли специалисты по разминированию.

Это стало началом грандиозного шухера. Румыния (страна НАТО, между прочим) подняла в воздух истребители Eurofighter Typhoon и F-16 в количестве четыре штуки: утром 25 ноября радары министерства обороны зафиксировали два случая проникновения беспилотных аппаратов в воздушное пространство страны. При этом свидетели явно путаются в показаниях: в Румынии заявили о том, что БПЛА залетели к ним с территории Украины. При этом Зеленский сообщил, что воздушное пространство Молдовы и Румынии нарушили четыре российских БПЛА. Кишинев говорит о шести, Бухарест – о двух. Какая-то неразбериха.

Уместно вспомнить, что о подготовке киевским режимом «дроновой провокации» в Румынии и Польше российский МИД предупреждал еще в сентябре. Источником информации стали венгерские журналисты. Им стало известно, что Киев планирует отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БПЛА и направить их на объекты НАТО в Польше и Румынии, обвинив Москву в «агрессии против НАТО». В начале сентября был большой шум по поводу обнаруженных в Польше обломков «российских» беспилотников – оказалось, что это восстановленные дроны «Гербера», которые в российской армии не используются повторно и, соответственно, не ремонтируются.

На фото такая же «Гербера» лежит на крыше дома молдавского сторожа. В Сети утверждают, что, судя по номеру, данный дрон был запущен еще 18 ноября в Харьковской области. Где он, в таком случае, летал целую неделю? «Похож на турбо-божью коровку с батарейкой от моего телефона 2015 года. – так описала «упавший» дрон глава партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ. – Если сильнее подуешь с балкона – его унесет прямо к Пруту». Лидер социалистов Молдавии Игорь Додон заявил, что власти, пытаясь прикрыть скандалы последних недель, «аккуратно посадили» дрон на крышу дома. Речь идет об инциденте с контрабандой оружия, поставленного киевскому режиму, в Евросоюз через территорию Молдовы. На прошлой неделе румынские пограничники остановили грузовик с вооружением, который, судя по всему, ехал с Украины и спокойно прошел через молдавских пограничников и таможню.

В соцсетях молдавские пользователи активно высмеивают официальную версию падения дрона.

«Где-то под Флорештами открыли кружок по авиамоделированию»… - иронизирует один из телеграм-каналов. Тем не менее, посол РФ Олег Озеров для дачи объяснений вызван в МИД.

На прошлой неделе ему уже пришлось давать объяснения по поводу загадочного жужжания, которое услышал мобильный патруль Пограничной полиции. По мнению молдавских пограничников, это был «звук неизвестного аппарата примерно в 2 тысячах метров от линии границы в направлении Украины». Конечно, это был российский БПЛА, а что же еще? Хотя в пограничной полиции Молдавии, наверно, не знают, что шум в ушах бывает предвестником скорого инсульта.

Киев и Кишинев сегодня, как никогда, заинтересованы в антироссийских провокациях. Киев – чтобы сорвать мирные переговоры, Кишинев – чтобы отвлечь внимание от скандала с контрабандой оружия. Но у Кишинева есть и дополнительный мотив: 30 ноября должны пройти выборы в парламент и местные органы власти в Приднестровье. Команда Санду, которая уже запланировала на следующий год «реинтеграцию» мятежной республики, готова на все, чтобы максимально осложнить их проведение.