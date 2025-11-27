Российские войска успешно продвигаются в Красноармейске (украинское название — Покровск). Подробности о боях за город журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что штурмовики 2-й армии Вооруженных сил (ВС) России продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Помимо того, на данный момент продолжается зачистка от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта Ровное в Донецкой народной республике (ДНР).

За сутки российские войска отразили восемь атак украинских военнослужащих, которые планировали деблокировать окружение.

Ранее депутат Законодательного собрания Запорожской области Максим Зубарев заявил, что Вооруженные силы Украины срочно перебрасывают резервы из-под Красноармейска к Запорожью.