Британия, Франция, Германия и другие европейские страны используют Украину в качестве прокси-силы для войны с Россией и полным ходом ведут подготовку к полномасштабному конфликту, который планируется развязать против нас в 2029-2030 годы. В этих условиях РФ имеет право применить весь арсенал средств, в том числе оружие, основанное на новых физических принципах. Так считает военный аналитик Юрий Баранчик.

Он предложил вспомнить опыты с мощным электромагнитным импульсом, который в свое время проводил СССР. Так, 22 сентября 1962 года в ходе одного из таких испытаний был подорван ядерный заряд мощностью 300 килотонн на высоте 290 километров (ближний космос) над полигоном Сарышаган Карагандинской области. Взрыв получил название «Испытание №184».

Оценивая эффект от взрыва, эксперт отмечает: «Судя по повреждениям, которые получила энергосистема Карагандинской области в ходе «Испытания №184», радиус действия такого оружия может достигать 1500-2000 км, и имеет прямую зависимость от его мощности».

В век электроники, отмечает эксперт, электромагнитное оружие большой мощности может иметь решающее значение в достижении победы. К примеру. На Западе опасаются, что супер-электромагнитный импульс позволит «выключить натовский рубильник» практически мгновенно.

Эффект, если взорвать ядерный заряд на большой высоте, например, над Бельгией или Данией, будет примерно таким: в радиусе не менее чем 1000 км (в эту зону попадают Франция, Германия, Британия) выйдут из строя электронные компоненты в современных вооружениях, разведывательных спутниках, так и в гражданской сфере, упадут самолёты, остановится энергоснабжение АЭС. Несмотря на отсутствие взрывной волны и радиации, произойдёт глобальная техногенная катастрофа.

Да, признает эксперт, сопутствующие жертвы неизбежны, но такое оружие будет несопоставимо «гуманнее», по сравнению с последствиями большой ядерной войны.