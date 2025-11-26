Украинские войска испытывают сложности под Гуляйполем в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

© Газета.Ru

«Противник ведет активные штурмовые действия, увеличивает количество артиллерийских обстрелов и использование дронов-камикадзе», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский говорил, что российские войска начали штурмовые действия у окраин Гуляйполя.

По его словам, чтобы не дать российским военным продвинуться, противник подготовил оборонительные сооружения, но это не дало успеха Вооруженным силам Украины. Поэтому они несут существенные потери и пытаются бежать, добавил Кимаковский.

24 ноября подразделения группировки «Восток» в ходе активных наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Затишье в Запорожской области.

23 ноября Минобороны сообщило, что после освобождения Тихого и Отрадного в Днепропетровской области группировка «Восток» продолжает расширять зону контроля. В этом районе поражение нанесли формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ вблизи Варваровки, Затишья, Доброполья в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской.