У НАТО будет 12 месяцев на подготовку к конфликту с Россией после окончания специальной военной операции (СВО), заявил в ходе выступления на конференции Defending the Baltics 2025 аналитик Института изучения войны (США) Джордж Баррос. Об этом пишет издание Defense News.

По словам американского эксперта, обращавшегося к европейской публике, «русские, безусловно, готовятся к войне против вас».

«Мы каждый день наблюдаем, как они готовят свою экономику, оперативные концепции и военное мышление к следующей войне», — сказал Баррос.

Издание со ссылкой на сообщения участников мероприятия утверждает, что якобы «будущая российская агрессия вряд ли будет напоминать нападение на Украину в 2022 году».

«Скорее, она будет нетрадиционной или гибридной, с тактикой, включающей кибератаки, саботаж, кампании по дезинформации и дестабилизацию обстановки в странах НАТО», — говорится в публикации.

По словам директора по оборонным технологиям Рижского технического университета Сандиса Шрадерса, присутствовавшего на конференции, любые ожидания относительно даты перевооружения России упускают важный момент.

«Если дать им срок, они сделают это раньше. Я бы никогда не стал ждать, пока кто-то будет готов, а потом уже нападать», — заявил делегат.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов сообщила, что НАТО под предлогом военных учений Freezing Winds 25 готовит блокаду Балтийского моря.

В НАТО высказались о войне с Россией после слов Путина

Также в ноябре издание Breaking Defense со ссылкой на контр-адмирала Военно-морских сил США Брета Граббе написало, что НАТО доминирует над Россией в Балтийском море, поскольку в настоящее время соотношение надводных и подводных кораблей НАТО и российских кораблей и подлодок в регионе составляет три-четыре к одному.