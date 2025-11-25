Генерал-майор авиации Герой РФ Сергей Липовой заявил, что массированную атаку беспилотниками на Россию ВСУ предприняли с целью вызвать широкий резонанс на Западе. Об этом пишет NEWS.ru.

© Московский Комсомолец

Собеседник издания отметил, что ВС РФ наносят удары, то только по военным объектам, а ВСУ бьют исключительно по гражданским, стремясь максимально причинить ущерб мирному населению.

По словам генерала, Киев таким образом стремится сохранить военную поддержку зарубежных партнеров.

Они пытаются доказать своим западным хозяевам-спонсорам, что на что-то еще способны, однако их беспилотники были обезврежены, заключил Липовой.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что Киев попыткой атаковать Москву хочет сорвать мирные переговоры, поэтому рассчитывать на то, что они начнутся и будут успешными, не стоит.