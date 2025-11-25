Как сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, у окраин города Гуляйполе начались активные штурмовые действия со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации.

© Московский Комсомолец

По его словам, противник заблаговременно подготовил оборонительные сооружения, пытаясь остановить продвижение российских подразделений. Однако эти меры не принесли украинской стороне ожидаемого успеха, а ситуация на данном участке фронта продолжает динамично развиваться.

Кимаковский отметил, что силы Вооруженных формирований Украины несут значительные потери и в настоящее время пытаются отступить с занимаемых позиций.

Интенсивность боевых действий указывает на стратегическую важность данного направления для дальнейшего развития наступления. Российские подразделения демонстрируют четкую координацию действий при поддержке артиллерии и авиации, что создает критическое давление на обороняющихся.Эксперты отмечают, что район Гуляйполя представляет собой ключевой узел обороны в этом регионе.