Российские военные начали штурм у окраин Гуляйполя
Как сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, у окраин города Гуляйполе начались активные штурмовые действия со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации.
По его словам, противник заблаговременно подготовил оборонительные сооружения, пытаясь остановить продвижение российских подразделений. Однако эти меры не принесли украинской стороне ожидаемого успеха, а ситуация на данном участке фронта продолжает динамично развиваться.
Кимаковский отметил, что силы Вооруженных формирований Украины несут значительные потери и в настоящее время пытаются отступить с занимаемых позиций.
Интенсивность боевых действий указывает на стратегическую важность данного направления для дальнейшего развития наступления. Российские подразделения демонстрируют четкую координацию действий при поддержке артиллерии и авиации, что создает критическое давление на обороняющихся.Эксперты отмечают, что район Гуляйполя представляет собой ключевой узел обороны в этом регионе.