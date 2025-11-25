Генерал оценил удары возмездия в Киеве и Одессе

Массированная атака возмездия по Киеву и Одессе за удары по Таганрогу, Новороссийску, Геленджику и другим населенным пунктам на юге России лишит Киев возможности обеспечивать ВСУ. Как сообщает aif.ru, об этом заявил Герой России генерал-майор в отставке Сергей Липовой.

Он отметил, что главными целями ВС РФ остаются объекты военного или двойного назначения — например, энергосистема, которая обеспечивает заводы, где ремонтируют или выпускают военную продукцию.

«Обесточив такие объекты, Россия лишает Киев возможности направлять помощь ВСУ, боеприпасы, технику», — сказал Липовой.

Он добавил, что российская армия прикладывает все усилия, чтобы обесточить Украину и тем самым остановить военное производство.

Напомним, что в ночь на 25 ноября над регионами РФ сбили 249 беспилотников. Над Краснодарским краем ликвидировали 76 БПЛА, а над Ростовской областью — 16 БПЛА. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что ранения получили шесть человек. В Ростовской области погибли три мирных жителя.