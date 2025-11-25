ВС России в ответ на атаки ВСУ нанесла массированный удар по Украине

Российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, атака производилась с помощью высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками.

В ходе атаки были поражены объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, а также места хранения дронов ВСУ дальнего действия. В МО подчеркнули, что все поставленные цели ударов были достигнуты, а назначенные объекты — поражены.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны в ночь на 25 ноября перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников самолетного типа над семью регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В Ростовской области в результате атаки дронов повреждения получили четыре многоквартирных и 12 частных домов, а также ряд социальных и других объектов.