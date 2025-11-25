ВСУ нанесли удар по двум регионам России

Вечером во вторник, 25 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два российских региона с помощью беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четырнадцать дронов над территорией Белгородской области. Еще один беспилотник был перехвачен над Воронежской областью.

Уточняется, что попытки атак были предприняты в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о сносе двух жилых домов после масштабной атаки ВСУ. По его словам, 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на Инструментальной улице полностью лишились имущества, еще одна квартира разрушена в другом доме.