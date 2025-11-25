Армия РФ в ответ на теракты Киева нанесла массированный удар по ВПК Украины

Российские войска в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории российских регионов минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины и обеспечивавшим их работу объектам энергетики. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, ВС России ударили по местам хранения беспилотников дальнего действия.

В ведомстве отметили, что удар был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ударных беспилотников.

Все назначенные объекты были поражены, добавили в Минобороны.