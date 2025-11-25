В специальной военной операции на Украине в составе Вооруженных сил (ВС) России участвовал российский полковник в отставке Андрей Демуренко, который в 1990-е годы учился в колледже Генерального штаба США. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

В 1992 году Демуренко прибыл в Соединенные Штаты, став первым и единственным российским командиром, отобранным для обучения в американском военном колледже в Канзасе.

Несмотря на его связь с США, где также обучались его дети, в 2023 году мужчина добровольно вернулся к военной службе на родине. Он принимал участие в боевых действиях под Артемовском (Бахмутом) в течение шести недель, где получил ранения.

Как рассказали его однокурсники из США, Демуренко обладал более глубокими знаниями об Америке, чем большинство его соотечественников, однако полковник сохранил верность своей стране, передает NYT.

