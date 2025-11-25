Великобритания остается одним из главных противников прекращения боевых действий на Украине и тому есть веские причины.

© Московский Комсомолец

Об этом 25 ноября сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Доходы от войны фактически спасают от банкротства британскую экономику, - говорится в сообщении СВР. - Некогда проблемные предприятия ВПК королевства превратились в «локомотив» национальной промышленности».

Так, компания BAE Systems, которая занимается аэрокосмической промышленностью, и отделение французской корпорации Thales UK, разрабатывающая информационные системы космической отрасли, реализуют многомиллиардные контракты на производство продукции военного назначения в интересах Киева.

Они планируют наращивать поставки Украине беспилотников за счет средств стран ЕС . Ожидаемый доход - свыше $6 млрд.

СВР докладывает, что на случай попытки Трампа поставить на место своих союзников, у них заготовлен «страховочный вариант». Предусматривается, в частности, сбить настрой Трампа на урегулирование конфликта путем его дискредитации. Созданы планы реанимации фейковых «досье» бывшего сотрудника британской разведки К.Стила с обвинениями главы Белого дома и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами.