В ночь на 25 ноября вооруженные силы Украины (ВСУ) провели масштабную атаку на российские регионы. В налете участвовало более 400 дронов. Самые массированные атаки пришлись на южные регионы, в частности, на Ростовскую область и Краснодарский край. По данным Минобороны РФ, атака началась в 23:00 мск 24 ноября и продолжалась до 7:00 мск 25 ноября.

В Ростовской области, по информации губернатора Юрия Слюсаря, погибли трое человек. Ранее сообщалось о десяти пострадавших в Таганроге и Неклиновском районе. К 6:00 мск восемь человек были госпитализированы. В результате атак в Таганроге и Бессергеневке повреждены фасады и окна нескольких многоквартирных и частных домов. Пожары вспыхнули в складских помещениях и частных домах.

Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев беспилотный налёт стал «одной из самых продолжительных атак киевского режима». В Краснодарском крае силы ПВО сбили 76 беспилотников. Шесть мирных жителей получили ранения, 20 домов были повреждены в пяти муниципалитетах.

Сейчас в городе развернут пункт временного размещения. Там раненым и пострадавшим оказывается всяческая помощь. Главред RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале рассказала, как пережила налет дронов со своими детьми. Свой пост она закончила словами «И это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму - одну или вдвоем с Парижем. И скоро ведь уже, с Божьей помощью».

Всего в результате отражения атак, силы противовоздушной обороны (ПВО) России зафиксировали, перехватили и уничтожили 249 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.