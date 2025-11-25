В Газе заявили, что удары Израиля уничтожили почти весь скот в анклаве

Удары израильской армии привели к практически полному уничтожению поголовья скота в секторе Газа.

Об этом заявил представитель местного министерства сельского хозяйства в интервью эмиратской газете The National.

"Война уничтожила не просто животных, она стерла с лица земли целый жизненный уклад", - сказал он.

По данным ведомства, животные гибли в результате авиаударов армии Израиля. Местные жители также забивали скот, так как в анклаве практически отсутствовало продовольствие. В результате были уничтожены 95% крупного рогатого скота, 57% овец и 99% домашних птиц. Утрачены целые сельскохозяйственные районы Газы, включая город Хан-Юнис и северные территории, которые теперь контролируются израильской армией. В министерстве указали, что на восстановление животноводческого сектора потребуются десятилетия.

Один из местных фермеров рассказал The National, что потеря хозяйств не только нанесла ему огромный финансовый ущерб, но и лишила смысла жизни. Газета уточняет, что население Газы сталкивается с растущим дефицитом продовольствия.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация прилагает активные усилия для увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.