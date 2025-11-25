Рядовой закрыл собой раненых при взрыве FPV-дрона ВСУ

Рядовой Альберт Шамсутдинов во время эвакуации раненых закрыл их своим телом от взрыва FPV-дрона. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

© Российская Газета

По данным оборонного ведомства, боец выполнял задачи по эвакуации раненых и доставке боеприпасов на передовую, когда группа подверглась массированной атаке FPV-дронов противника.

Шамсутдинову удалось уничтожить один дрон, а второй коптер врезался в землю и сдетонировал рядом с российскими военнослужащими.

"Альберт Шамсутдинов прикрыл собой товарищей от взрыва и оттолкнул их в безопасное место", - передает ТАСС сообщение Минобороны.

При этом в результате взрыва сам рядовой получил осколочное ранение. Он сумел оказать себе необходимую помощь.

Несмотря на ранение, Шамсутдинов сумел довести эвакуационную группу до точки сбора, сохранив жизни своих сослуживцев, подчеркнули в Минобороны.