Более 190 БПЛА уничтожены за ночь над Кубанью и Черным морем

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 24 ноября до 7:00 25 ноября ПВО России перехвачены и уничтожены 116 БПЛА над акваторией Черного моря и 76 БПЛА над Краснодарским краем. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Ранее "РГ" писала, что этой ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима за все время.

Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

В результате атаки ВСУ повреждения зафиксированы:

- в домах и офисном здании в Краснодаре,

- в частном доме в селе Первореченском Динского района,

- загорелась крыша многоквартирного дома в Туапсе, незначительные ранения получил охранник близлежащего учреждения, там же повреждены два детсада,

- в Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов, пострадали 4 человека,

- в селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов, один человек госпитализирован.

Напомним, средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 249 украинских беспилотников, которые пытались атаковать объекты на территории российских регионов.