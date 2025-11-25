Бойцы ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Северска

Российским войскам удалось прорвать оборону подразделений Вооруженных сил Украины на северо-востоке Северска. Об этом заявил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

По его данным, российские бойцы сумели взять под контроль территорию вплоть до перекрестка улиц Садовая и Суворова.

«Идут тяжелые бои за комплекс зданий городской больницы Северска. Это уже третье место прорыва наших войск в городе. До этого силы армии России зашли с юга и юго-запада, достигнув центральной части», - уточнил он.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что российским силам осталось пройти восемь километров для окружения Северска. По его информации, после взятия Платоновки в ДНР российские войска продолжают развивать успех в западном и юго-западном направлении.