Стало известно место запуска атаковавших регионы России беспилотников

Запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ударов по регионам России могли из трех областей Украины. Об этом стало известно Shot.

По данным канала, дроны могли запускать из Одесской, Николаевской, а также из Полтавской областей, в том числе, с аэродрома «Кременчуг».

Предварительно, речь идет об атаке беспилотниками типа FP-1, которые, несли в себе до 60 килограммов взрывчатки.

Атаки ВСУ на регионы РФ 25 ноября: погибшие и раненые

Ранее Минобороны заявило об одном из рекордных ночных налетов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По регионам России было выпущено 249 беспилотников, большую часть которых — 116 — сбили над Черным морем.