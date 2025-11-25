В российском городе ввели режим ЧС после атаки ВСУ

В Таганроге ввели режим ЧС после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

«Создан оперативный штаб. Комиссия по ликвидации последствий ночной массированной воздушной атаки на наш город уже работает», — написала градоначальник.

По ее словам, специалисты комиссии с утра проводят поквартирный обход. Удары дронов повредили несколько многоквартирных домов, один частный, два промышленных предприятия, детский сад №17, а также здание Механического колледжа. В границах этих строений ввели локальный режим ЧС.