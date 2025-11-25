В Telegram-канале "Судоплатов" появилось видео уничтожения украинского Т-72Б, который попытался проникнуть на территорию одного их дачных кооперативов, расположенного северо-западнее Красноармейска (Покровска).

Успешным маневр не получился: вражеская боевая машина застряла в своем же окопе, вырытом боевиками формирований киевского режима.

Интересно, что в 155-й отдельной механизированной бригаде противника пытались вначале выдать этот танк за российский, но весь внешний обвес свидетельствует о том, что это техника ВСУ.

Например, поверх башни установлен характерный противодронный экран, но, пойдя в бой, экипаж его не разложил в положение по-боевому.

В результате попавший в западню "семьдесят второй" был атакован российскими дронами-камикадзе.

Сначала у него вывели из строя моторно-трансмиссионное отделение, а затем точные попадания пришлись в открытые башенные люки, после чего воспламенились пороховые заряды, и танк загорелся.