Над регионами России за ночь сбили 249 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 249 украинских беспилотников, которые пытались атаковать объекты на территории российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что все воздушные цели были поражены в период с 23.00 до 7.00 мск.

Наибольшее число беспилотников - 116 аппаратов - российские военные перехватили над акваторией Черного моря.

Кроме того, 76 БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края.

Еще 23 беспилотника уничтожили над территорией Крыма, 16 аппаратов - над Ростовской областью.

Наконец, еще семь беспилотников были уничтожены над Брянской областью, по четыре - над территорией Курской области и акваторией Азовского моря.

Два дрона перехватили над территорией Белгородской области, еще один - над Липецкой областью.

В последний раз настолько массовая атака дронов ВСУ была зафиксирована в ночь на 14 ноября. Тогда средства ПВО уничтожили 216 украинских беспилотников.