Пленный рассказал о страшном приказе командиров ВСУ

Военнопленный ВСУ Артем Кондыбко заявил, что украинским солдатам приказали не жалеть своих, если они отступают — стрелять в них так же, как и в российских бойцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам пленного, ситуация на линии соприкосновения «кошмарная» — у ВСУ нет ни провизии, ни боекомплекта. Много раненых, погибших и тех, кто решает сдаться в плен.

«Вывозят раненых уже русские! Русские солдаты вывозят! Я думаю, что даже если бы могли, то желание навряд ли у них такое есть, у ВСУ», — добавил Кондыбко.

Боец добавил, что в плену к нему хорошо отнеслись: сперва побеседовали, а после предложили кофе и еду.

«В течение двух дней кормили хорошо — давали и пельмени, и сосиски, давали шоколадные батончики, разрешали ходить в туалет, не было никакого давления абсолютно», — подчеркнул Кондыбко.

Военнослужащий также рассказал, что в Красноармейске операторы украинских дронов тренировались на мирном населении — испытывали свои боеприпасы. Кроме того, бойцы ВСУ грабили оставшиеся в населенном пункте магазины, забирая все, что считали нужным.