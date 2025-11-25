Атаки ВСУ на регионы РФ 25 ноября: погибшие и раненые

Сегодня ночью беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали российские регионы, особенно сложной обстановка была на юге страны. К чему привела атака, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, дежурными средствами противовоздушной обороны с 23:00 до 07:00 мск были уничтожены 249 украинских беспилотников самолетного типа. Большая часть из них — 116 — была сбита над акваторией Черного моря.

Также массированной атаке подвергся Краснодарский край, здесь уничтожено 76 беспилотных летательных аппаратов. 23 БПЛА сбиты в Крыму, 16 — в Ростовской области, семь атаковали Брянскую область, по четыре уничтожено в Курской области и над Азовским морем, два — в Белгородской области, один — в Липецкой, говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.

Краснодарский край

Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак со стороны Украины, в результате которой есть разрушения и пострадали шесть человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах, в том числе возник пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе, который оперативно был потушен.

«Самая сложная обстановка – в Новороссийске и Геленджике. В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали четыре человека, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. В городе развернут пункт временного размещения. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов, один человек госпитализирован», — пояснил глава региона, отметив, что в Туапсе получил осколочные ранения охранник.

При этом в оперштабе Краснодарского края уточнили, что пострадавший в Кабардинке во время атаки дронов находился на улице. Его оперативно доставили в больницу с ранением ноги ниже колена.

А в селе Мысхако обломки беспилотника попали в пятиэтажку. По данным оперштаба региона, пострадавших нет, однако в одной из квартир вспыхнул пожар, который удалось быстро ликвидировать.

Ростовская область

Атака украинских беспилотников привела к жертвам в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе пострадали 10 человек, под массированной атакой оказался Таганрог.

«Атака врага этой ночью принесла большое горе - в Таганроге погиб один человек. Различные ранения получили еще 10 жителей Таганрога и Неклиновского района. Двум из них оказана помощь на месте, восемь человек доставлены в больницу», — написал глава региона в 6:00 мск.

Позднее губернатор сообщил о том, что врачам не удалось спасти жизни еще двух человек, они умерли в больнице. Он выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

«По данным оперативных служб на семь утра, в результате ночной атаки повреждения получили лакокрасочный цех, складское помещение, ряд социальных объектов, четыре многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, четыре автомобиля», — сообщил Юрий Слюсарь.

Ранее СМИ сообщили, что в России идет набор резервистов в мобильные отряды противовоздушной обороны — они будут защищать важные объекты от налетов БПЛА противника. На время службы они сохранят рабочее место и среднюю зарплату, а также получат выплаты от Минобороны.