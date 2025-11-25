Пленный украинский военнослужащий Артём К. сделал шокирующие заявления о ситуации в зоне боевых действий. Он описал преступления с подачи командиров подразделениями ВСУ в Красноармейске (Покровске). По словам боевика, они размещали пулемёты в жилых домах с задачей уничтожать российскую пехоту и технику.

© Московский Комсомолец

Также пленный сообщил о приказах в отношении собственных отступающих солдат. Командование распоряжалось не жалеть солдат, не желавших сражаться. По ним открывали огонь так же, как и по российским силам.

Отдельно военнопленный остановился на катастрофической гуманитарной ситуации в украинских частях. Он рассказал об острой нехватке провизии и боеприпасов, больших потерях убитыми и ранеными. По его словам, многих раненых бросают на произвол судьбы, и эвакуацией занимаются уже российские военные.

Пленный подтвердил факты произвола ВСУ в отношении гражданского населения, оставшегося в Красноармейске. Кроме того, в своём рассказе он отметил широкое распространение коррупции среди командования своего подразделения.

В завершение рассказа пленный военнослужащий отметил хорошее и гуманное отношение к нему со стороны военных Российской Федерации после того, как он был захвачен в плен.