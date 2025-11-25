«Закрыли последний путь»: кошмарный удар по ВСУ и возвращение армии КНДР

На запорожском фронте в Ореховском районе произошел невообразимый взрыв, которого испугались даже российские бойцы. Как сообщает «Царьград», кошмарный удар был нанесен неизвестным оружием. Тем временем котел вокруг Димитрова полностью закрылся, а войска КНДР готовятся помогать ВС РФ освобождать оккупированную территорию.

2000 пленников

В районе Красноармейска (украинское название — Покровск) продолжаются активные боевые действий. Операторы БПЛА ВС РФ подбили БМП ВСУ на пути снабжения украинской группировки — она пыталась заехать в Димитров (украинское название — Мирноград) через шахту «Новатор».

Большая часть Родинского, где противник начал контрнаступление с целью деблокирования Димитрова, перешла под контроль ВС РФ. Сейчас подразделения заняли центр и продвигаются в северной части города.

22 ноября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Красноармейск полностью российский. 24 ноября его слова подтвердил военкор Анатолий Радов.

«Покровск наш уже даже не вчера, да и мирноградский котел был закрыт также несколько дней назад немного севернее Динаса. На данный момент противник двойками-тройками пытается выбираться, но квест настолько неосуществимый, что реально лучше им всё же сдаваться, потому что вероятность выбраться равна даже не нулю, а минус», — заявил Радов.

После закрытия котла подразделения ВС РФ встретились населенном пункте Ровное. В Димитрове более 2 тысяч солдат ВСУ находятся в огневом мешке. За последние сутки они пытались несколько раз прорваться, но с потерями отступали.

Непростая ситуация развивается в районе Октябрьского (украинское название — Шахово). «Военкоры Русской Весны» ранее сообщали, что ВС РФ завершают его зачистку. Однако Радов после новостей об освобождении села заявил: одно из подразделений, которое ему подтвердило освобождение Октябрьского, имело в виду отдельную улицу восточнее реки Казеный Торец.

Невидимая контратака

Ряд украинских ресурсов и их официальные источники заявили, что ВСУ «контратаковали» в центре Красноармейска и удерживают его. Первое сообщение поступило 23 ноября — якобы успехов добились боевики 7-й штурмовой бригады ВСУ. После серии опровержений командующий штурмовыми войсками ВСУ полковник Валентин Манько снова заявил об этом, но уже сказал, что район удерживает 425-й штурмовой полк «Скала». Ранее его вывели из района на доукомплектацию из-за чрезмерных потерь.

«На самом деле это полная ерунда, и, судя по всему, скоро эта эпопея закончится. К слову, ещё и большой котел образовался совсем в Мирнограде. Вся группировка в городе, а также в близлежащих населенных пунктах окружена после того, как ВС РФ закрыли последний путь выхода оттуда», — заявил канал «Белорусский силовик».

Отметим, что сама «Скала», несмотря на свою медийность, не публикует таких заявлений. Кроме того, слова Манько, который в прошлом заявлял о взятии за сутки сразу пяти сел в Днепропетровской области, являются синонимом рванья.

ВС РФ давят Запорожье

Украинские и проукраинские наблюдатели открыто признают, что следующим сыпаться начнет запорожское направление. Масштаб там может оказаться хуже, чем в Красноармейске. ВС РФ давят сразу с нескольких районов.

Цепь оборонительных рубежей проходит через Камышевху, Орехов, Гуляйполе, Терноватое и Покровское. Как отмечает «Военная хроника», держится она «на честном слове» — если выбить противника из Орехова, Гуляйполя и Покровского, то удерживать оставшиеся позиции будет крайне тяжело.

Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, освободив населенный пункт Затишье, вплотную подошли к историческому центру «махновщины» — городу Гуляйполе. Потери личного состава противника достигают до двух рот. Кроме того, снова занято село Гай.

«Этот плацдарм может использоваться для создания укрепленных позиций: окопов, минных полей и командных точек. Россия, скорее всего, будет усиливать его инженерно, чтобы сделать Гай надёжной точкой контроля и защиты», — пишет координатор подполья Лебедев.

На том же участке ВС РФ снова заняли Отрадное. Его могут использовать как промежуточный пункт для перегруппировки. В районе Гуляйполя у ВСУ ситуация критическая — российские ДРГ уже неделю работают в городе.

В Сети тем временем публикуются кадры атаки ФАБами по пункту временной дислокации противника в Ореховском районе, однако одно видео вызвало недоумение, причем у самих бойцов. На кадрах видны кошмарные последствия сброса.

«Я че, ядерную туда скинул?», — задается военный вопросом за кадром.

Неизвестен не только вид снаряда, но и цель, которая могла подобным образом вспыхнуть. Не после каждого прилета объемно-детонирующей бомбы в воздух поднимаются схожие столбы огня.

КНДР возвращается на фронт

В Сети снова сообщили о возвращении армии КНДР на фронт. Недавно украинские спецслужбы предупреждали о 10-20 тысячах корейцев.

«Военные КНДР будут воевать возле Гуляйполя на Запорожском направлении: их недавно перебросили туда после двух месяцев подготовки на полигона», — пишет канал «Генеральный штаб».

Если информация правдива, то Гуляйполе падет еще быстрее. Канал «Без ретуши» тем временем пишет, что КНДР помогала возвращать Курскую область, а теперь поможет вернуть «одну из столиц региона, которая еще в оккупации».