Новости СВО сегодня: удары «Молнии» и ликвидация командира ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении техники и ударных дронов ВСУ под Купянском. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 25 ноября.

Удары «Молнии»

Ударные беспилотники «Молния-2» поразили здания с личным составом и замаскированный пункт управления дронами ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. До 15 солдат ВСУ были ликвидированы.

Военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на краматорско-дружковском направлении, заявили в Минобороны. Для нанесения ударов российские силы использовали беспилотники «Молния», работающие в связке с разведывательными дронами ZALA.

Операция под Купянском

Российские войска уничтожили боевую технику, ударные дроны и ликвидировали живую силу ВСУ под Купянском, сообщили в Минобороны РФ. Операторы российских FPV-дронов преодолели средства радиоэлектронной борьбы ВСУ и нанесли удары по украинской технике, тяжелым квадрокоптерам, блиндажам и солдатам, пытавшимся вырваться из окружения.

В операции также участвовали расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б». Эти орудия нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ, спрятанным в лесополосе.

Операция Су-34

Российский истребитель Су-34 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ, заявили в Минобороны. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток».

«Выполнили боевую задачу по нанесению удара по наземным целям авиационными средствами поражения ФАБ-500. Передовой авиационный наводчик подтвердил попадание. Совершили штатную посадку на аэродроме базирования», - рассказал штурман-оператор Су-34 Айдар.

Удар по наемникам ВСУ в Харьковской области

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что ВС РФ нанесли удар по пятерым диверсантам ВСУ между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области. По его словам, из радиоперехвата выяснилось, что группа состояла из иностранцев.

Марочко отметил, что операция была проведена ночью. Диверсантов заметили, когда те двигались вдоль реки Гнилица. В результате минометного огня двое из них получили ранения, не совместимые с жизнью, один получил тяжелое увечье. Один из членов диверсионной группы запрашивал эвакуацию на открытой частоте, говоря на диалекте арабского языка.

Восемь километров до окружения Северска

Также Марочко рассказал ТАСС, что российским силам осталось пройти восемь километров для окружения Северска. По данным Марочко, после взятия Платоновки в ДНР российские войска продолжают развивать успех в западном и юго-западном направлении.

Ликвидация командира ВСУ

Источник РИА Новости в российских силовых структурах заявил, что ВС РФ ликвидировали командира взвода батальона «Волкодавы» 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Операция была проведена в Харьковской области. Также был уничтожен пункт управления украинскими беспилотниками.