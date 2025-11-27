Названо число сбитых над российскими регионами вражеских БПЛА

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) России 26 ноября с 20:00 до 23:00 было обнаружено и перехвачено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в официальном Telegram-канале.

Больше всего вражеских беспилотников было сбито над территорией Курской области — десять штук, еще четыре БПЛА уничтожили над Белгородской областью, по одному беспилотнику сбили над Рязанской и Ростовской областями.

Кроме того, ПВО сработала над Азовским морем, над акваторией было сбито три БПЛА.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем, 26 ноября, также беспилотными летательными аппаратами пытались атаковать полуостров Крым.