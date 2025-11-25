Бойцы ВС России ликвидировали офицера батальона «Волкодавы» 57-й бригады ВСУ
В российских силовых структурах заявили РИА Новости, что российские военные уничтожили командира взвода батальона «Волкодавы» 57-й мотопехотной бригады ВСУ.
«Уничтожен пункт управления взвода БПЛА батальона «Волкодавы» 57-й отдельной мотопехотной бригады. Ликвидирован командир взвода», — заявил собеседник.
Ранее в районе Алексеевки в Сумской области российские военные ликвидировали 50% штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ.