Бойцы ВС России ликвидировали офицера батальона «Волкодавы» 57-й бригады ВСУ

В российских силовых структурах заявили РИА Новости, что российские военные уничтожили командира взвода батальона «Волкодавы» 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

«Уничтожен пункт управления взвода БПЛА батальона «Волкодавы» 57-й отдельной мотопехотной бригады. Ликвидирован командир взвода», — заявил собеседник.

Ранее в районе Алексеевки в Сумской области российские военные ликвидировали 50% штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ.