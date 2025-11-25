Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали доукомплектовывать свои подразделения депортированными из Польши украинцами. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах РФ.

Так, депортированными доукомплектовывается ведущая боевые действия на Сумском направлении 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада. Выдворенные из Польши украинцы прямо с контрольно-пропускного пункта на границе отправляются в учебный центр под Луцком, а после подготовки — на передовые позиции в районе села Садки.

23 ноября сообщалось, что почти 200 тысяч украинцев в США могут лишиться своего правового статуса из-за задержек с его продлением.

Польша массово депортирует украинцев

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о выплатах для неработающих украинцев. Глава польского МВД Марек Кервиньский заявил, что Варшава не будет делать поблажки для украинских беженцев, если они нарушили общественный порядок и теперь им грозит депортация.

Ранее из США депортировали полсотни украинцев.