Российский регион подвергся самой масштабной атаке со стороны ВСУ

В ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся масштабной и продолжительной атаке со стороны вооруженных сил Украины. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате обстрелов пострадали шесть человек, а повреждения получили не менее 20 жилых домов в пяти муниципальных образованиях.

Глава региона отметил, что угроза новых атак сохраняется. На текущий момент экстренные службы занимаются тушением пожара на крыше многоквартирного дома в Туапсе. В этом же населенном пункте осколками был ранен охранник соседнего учреждения, которому после оказания первой медицинской помощи не потребовалась госпитализация.

Губернатор добавил, что с раннего утра во всех пострадавших муниципалитетах начнут работу комиссии по оценке нанесенного ущерба. Кондратьев поручил местным властям оказать пострадавшим жителям всю необходимую помощь.

