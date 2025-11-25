Военнослужащие группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России уничтожили тяжелый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга» с помощью противопехотной мины во время боев за населенный пункт Отрадное в Днепропетровской области. Об этом ВС России с позывным Крамар.

«Взяли "монку" (противопехотная мина МОН-90 — прим. «Ленты.ру»), поставили кверху (поражающей стороной в небо — прим. «Ленты.ру»), несколько окопных свечей зажгли. Провода протянули, замыкание от батарейки — и все», — рассказал боец.

По словам Крамара, «Баба-яга» постоянно контролировала одно и то же место в ходе боев за Отрадное. Это позволило штурмовикам ВС России понять расписание пролета дрона ВСУ и подготовиться к его перехвату.

23 ноября Министерство обороны России сообщило о взятии населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. В Минобороны добавили, что в Донецкой народной республике российские войска нанесли поражение формированиям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ.