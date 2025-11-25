Российские войска уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что украинские военнослужащие оказались в окружении на левом берегу реки Оскол. Помимо техники солдаты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» поразили ударные БПЛА и живую силу ВСУ.

ВСУ заминировали подходы к Отрадному

Координаты для артиллерийских расчетов предоставляли операторы беспилотников.

22 ноября Минобороны сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Новое Запорожье в Запорожской области. В операции участвовала группировка войск «Восток».