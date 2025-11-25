Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Новороссийске возросло до четырех человек

Число пострадавших из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Новороссийске возросло до четырех человек, сообщает оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Это мужчины, один из которых получил ранение средней, другой – легкой степени», — говорится в сообщении.

Кроме того, в повреждения получили пять многоквартирных и два частных дома в Новороссийске.

Ранее в селе Борисовка Новороссийска обломки сбитого БПЛА упали на грузовик. В результате автомобиль загорелся.