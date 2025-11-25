Чемезов рассказал о новых сроках разработки военной техники

С начала специальной военной операции (СВО) сроки разработки военной техники сократились, Вооруженные силы России стали быстрее ее получать.

О новых сроках разработки оружия в интервью ТАСС рассказал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Если раньше от замысла и разработки до поставки в войска могли пройти годы, то сейчас это может занять считанные месяцы», — сказал руководитель.

Также в интервью гендиректор сказал, что спецоперация доказала способность российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) быстро адаптироваться и расширять производство, а заявления западных экспертов о том, что массовые армии уходят из современных конфликтов, ошибочны.

В беседе с агентством Чемезов заметил, что нынешние объемы выпуска снарядов и авиабомб несопоставимы с теми, которые были до начала СВО, а по данному показателю Россия лидирует в мире.