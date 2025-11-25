В Киеве прогремели взрывы

Взрывы произошли в столице Украины, сообщил украинский телеканал «Эспресо».

В столице Украины утром были зафиксированы взрывы, передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Эспресо».

По всей территории страны объявлена воздушная тревога. Отмечается, что минувшей ночью также были сообщения о взрывах в Киеве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в большинстве регионов Украины отключился свет. Новая серия взрывов прогремела в Ивано-Франковске. Взрывы также прогремели в Хмельницкой области на Украине.