Силы ПВО отражают атаку беспилотников в российском городе

В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников и сигнал тревоги «Внимание всем». В городе идет отражение атаки БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

«В Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Отражение атаки БПЛА», - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, в городе прозвучало несколько взрывов.

В то же время Кравченко в своем телеграм-канале призвал жителей города не подходить к окнам. Необходимо укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море, либо в помещениях без них. При нахождении на улице нужно спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземного переходе. Ни в коем случае не следует использовать для укрытия автомобиль.

Также Кравченко напомнил о строгом запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки и работы ПВО.

Глава города призвал жителей и гостей Новороссийска сохранять спокойствие. Сигнал будет отменен сразу, как обстановка станет безопасной.

Напомним, вечером во вторник над двумя регионами России сбили 15 украинских БПЛА.