В российском городе при атаке ВСУ получил повреждения жилой дом

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Новороссийск в Краснодарском крае. В результате был поврежден многоэтажный жилой дом, сообщили в оперативном штабе региона.

«По предварительной информации, пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия находятся оперативные службы.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 31 беспилотника над регионами России за три часа. Над Краснодарским краем был сбит один из них.