Картаполов заявил о страхе Европы победы России в СВО

Европейцы испытывают все больший страх перед будущей победой России в специальной военной операции (СВО), а также выходом ее войск на западные границы Украины, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире Первого канала.

По его словам, после победы России в СВО европейцам придется подстраиваться под Москву.

«Придется падать на колени, извиняться перед нами, просить, чтобы мы снова продавали им энергоресурсы, сокращать все свои эти бригадные, батальонные группы», — добавил он.

Картаполов подчеркнул, что в случае победы России в СВО многие европейские политики будут вынуждены покинуть свои посты.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в победе России в СВО.