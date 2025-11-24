Стало известно о намерении Румынии вооружаться на фоне конфронтации ЕС и РФ

Высший совет нацбезопасности Румынии решил повысить боеспособность армии страны и ускорить возрождение национальной оборонной промышленности на фоне конфронтации Евросоюза и России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации президента государства.

Там отметили, что стратегия безопасности Румынии должна быть адаптирована к изменениям в международной ситуации в сфере безопасности и к выполнению национальных обязательств, принятых в рамках НАТО и ЕС.

«Необходимо повысить боеспособность румынской армии и ускорить возрождение национальной оборонной промышленности — области, тесно связанной с проектами реинжиниринга, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими программами, а также программами финансирования, реализуемыми в сотрудничестве с государствами НАТО и Евросоюза», — говорится в заявлении администрации президента Румынии.

Результатом данных мер должна стать армия, располагающая силами высокой способности реагирования, которые предназначены для выполнения «конституционных задач и обязательств». Достичь этого в Румынии рассчитывают увеличением численности действующих солдат и хорошо подготовленных резервистов.