В Польше подтвердили планы вооружаться

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна намерена продолжать вооружаться независимо от развития ситуации на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Косиняк-Камыш прокомментировал переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине и подчеркнул, что Польша будет вооружаться независимо от этой ситуации.