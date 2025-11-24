В Польше подтвердили планы вооружаться
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна намерена продолжать вооружаться независимо от развития ситуации на Украине. Его слова приводит РИА Новости.
Косиняк-Камыш прокомментировал переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине и подчеркнул, что Польша будет вооружаться независимо от этой ситуации.
«Положительные сигналы от переговорного процесса не могут привести к ограничению усилий Польши по модернизации армии. Мы все равно должны вооружаться», — сказал глава польского Минобороны.