Швеция захотела купить дальнобойные ракеты для ударов по России

Шведские ВС планируют приобрести крылатые ракеты с дальностью действия до 2000 км, способные поражать цели на территории России, передает Sveriges Television (SVT) со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Эти ракеты, заметил начальник Генштаба ВС Швеции Карл-Юхан Эдстрём, могут быть использованы для нанесения ударов по целям на российской территории в случае гипотетического «нападения России на НАТО».

Офицер уточнил, что в числе возможных целей — системы управления, датчики и ключевая инфраструктура.

В пресс-службе отметили, что на фоне текущей обстановки в мире назрела необходимость замены устаревающих минных тральщиков на новые.

Основными приоритетами являются долгосрочный контроль над Балтийским морем, где важна ситуация как на море, так и в воздухе для обеспечения мобильности, подкреплений и снабжения, констатировали в ведомстве.

Ранее начальник штаба обороны Швеции Микаэль Клаэссон сообщил, что Россия стремится ослабить единство НАТО.