Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал отличие ВС РФ от ВСУ. Об этом сообщает News.ru.

По словам Журавлева, российские силы отличаются от ВСУ тем, что пытаются сберечь жизни гражданских. При этом украинская армия, как заявил депутат, не щадила жителей Курской области во время вторжения.

«Мы стараемся, насколько это возможно, не навредить населению, ведь большая часть его, по крайней мере в Донбассе, ждет освобождения русской армией. Отсюда и эти массированные удары по тыловой инфраструктуре ВСУ — наша задача не уничтожить, а парализовать их боеспособность», — заявил он.

Журавлев также добавил, что ВС РФ часто выигрывают бои меньшими силами. По его словам, это происходит из-за «человечности и идеи, которая ведет их в бой».

Ранее депутат Журавлев назвал «истерией» высказывания Британии о судне «Янтарь».