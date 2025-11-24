Военэксперт назвал условие урегулирования на Украине, которое не устроит РФ

Россия не согласится заключить перемирие с Украиной до начала переговоров. Такое мнение в беседе с News.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он указал, что американцы уже обсудили с Владимиром Зеленским план по урегулированию конфликта на Украине, который предложил президент США Дональд Трамп.

«Там внесены определенные изменения, которые, я думаю, нам не понравятся. Я думаю, что, если там будет пункт, что сначала нужно перемирие, а потом уже переговоры, это нас не устроит», — уверен Дандыкин.

Он считает, что с помощью данного пункта европейские и украинские политики «будут тянуть время, как с "Минском-1" и "Минском-2"». По мнению военэксперта, за это время они «подтянут людей, обучат их, подтянут боеприпасы и беспилотники, а также восстановят то, что сейчас не подлежит восстановлению из-за ударов по энергетике и прочему». После этого «снова начнется кровь», заключил Дандыкин.