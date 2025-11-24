Киев атакует российские позиции дронами с токсинами

Украина продолжает наносить удары беспилотниками, начиненными токсичными веществами.

Об этом сообщил замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский, выступая на конференции Организации по запрещению химоружия.

«Киев применяет БПЛА с токсичными химикатами против военных и мирных жителей», – подчеркнул Лысогорский.

По словам чиновника, такие атаки происходят регулярно и сопровождаются использованием отравляющих веществ, что Москва расценивает как теракты. Он отметил, что материалы по фактам применения токсинов передаются международным структурам, однако реакция на них остается минимальной.

Лысогорский также заявил, что Россия продолжит фиксировать подобные эпизоды и добиваться рассмотрения этих инцидентов на профильных площадках, передает ТАСС.

