Американский беспилотник рухнул в море у берегов Южной Кореи

У берегов Южной Кореи рухнул в море американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, ранее отправленный на авиабазу США в городе Кунсан. Об этом пишет Yonhap News со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в понедельник, 24 ноября, около небольшого острова Мальдори, расположенного вблизи города Кунсан провинции Чолла-Пукто.

«С MQ-9 Reaper случился инцидент во время выполнения задач», — отметил источник.

По его данным, специалисты проводят работы по поиску и подъему корпуса БПЛА из воды. Причины падения пока не называются, ведется расследование.

Напомним, что стоимость дрона такого типа в базовой комплектации (без дополнительных модулей и оружия) составляет порядка $32 млн.

Ранее боевики из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) сообщили об уничтожении беспилотника США MQ-9 Reaper, который нарушил воздушное пространство Йемена и выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Ходейда.