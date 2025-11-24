СМИ сообщили о кратном росте смертоносности дронов «Ланцет»

NI сообщил о кратном росте смертоносности дронов «Ланцет»
Российские ударные дроны «Ланцет» получили значительные улучшения, которые ощутимо повысили их боевые характеристики.
По словам обозревателя журнала The National Interest Питера Сучиу, эти изменения напрямую связаны с увеличением времени полета новых модификаций от компании ZALA.
«Модернизированные «Ланцеты» теперь могут находиться в воздухе в два раза дольше своих базовых версий», – отмечает он, передает «Комсомольская правда».
Удвоенное время работы в воздухе позволило также существенно нарастить и дальность действий беспилотников, что расширяет возможности их применения на поле боя. Повышение эффективности, по мнению эксперта, сделало «Ланцеты» одной из самых опасных систем для противника, хотя и остающихся относительно недорогими в производстве.
Отмечено, что растущая летальность и доступная цена дронов делают их важным компонентом успехов российских военных в современных конфликтах. Новые возможности «Ланцетов» позволяют вооруженным силам более гибко планировать операции и увеличивать давление на противника.
Одновременно рекордной дальности удалось добиться другому российскому FPV-дрону – «Бумеранг». Согласно сообщению, аппарат смог успешно поразить цель на расстоянии 57 км, что стало возможным благодаря установке дополнительных аккумуляторов и усовершенствованной системе связи. Эти технологические нововведения подчеркивают высокие темпы развития отечественных беспилотных систем.
Напомним, в минувшую среду обновленный разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» производства Zala презентовали на стенде Рособоронэкспорта иностранным журналистам в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ZALA представила пусковую установку для барражирующих боеприпасов «Ланцет-Э».
Компания ZALA ранее заявила, что «Ланцет» применяется для уничтожения катеров ВСУ.