Военный эксперт назвал сроки освобождения Покровска

Военно-политический аналитик Ян Гагин спрогнозировал сроки освобождения Покровска в ДНР. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По мнению Гагина, Покровск будет освобожден уже в ближайшие дни. При этом максимальным сроком, по словам эксперта, являются две недели.

«Сейчас, по сути, счет идет на дни, может быть, неделя-две. Бои будут вестись ровно до момента, пока не закончится боекомплект у противника. И пока ВСУ в условиях холода и сырости смогут прожить, насколько у них хватит запасов и сил», – заявил он.

Гагин добавил, что сейчас ВСУ испытывают проблемы с поставками. Впрочем, эксперт также подчеркнул, что говорить об освобождении города можно будет только после того, как ВСУ перестанут оказывать сопротивление.

«Говорить о том, что любой город освобожден, можно только после официального сообщения Минобороны. Несмотря на то, что мы почти полностью контролируем всю территорию вокруг Покровска и практически весь город, но говорить о полном контроле пока рано. Еще есть группа противника, которая пытается оказывать сопротивление», – заявил он.

